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Папа Франциск организовал для бездомных в Риме бесплатное тестирование на COVID-19

13.11.2020, 08:52
Папа Франциск организовал для бездомных в Риме бесплатное тестирование на COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

При положительном результате теста тем, кто не имеет дома, будет предложено дальнейшее лечение

Папа римский Франциск предложил всем бездомным в столице Италии, Риме, проходить тестирование на коронавирус бесплатно. Воспользоваться предложением смогу и те, у кого не хватает на тесты денег, пишет Reuters.

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Бесплатные тесты можно получить в клинике на площади Святого Петра – несколько лет назад она была открыта для оказания базовой помощи нуждающимся. При отрицательном результате бездомный может получить направление в приют, при положительном – его отправляют на дальнейшее лечение.

Подчеркивается, что многие бездомные в Риме – это иностранцы, у которых нет семейного врача, а также сами итальянцы, которые потеряли жилье из-за кризиса и теперь стесняются обращаться в больницы.

В Украине бесплатные тесты на COVID-19 доступны только при назначении такого тестирования семейным врачом либо при госпитализации. Сейчас в стране ежедневно проводится порядка 70 000 тестов на коронавирус. Кроме того, тестирование можно пройти в частном порядке – в этом случаев оно обойдется в 900-2500 грн.

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Дарья Мостовая
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