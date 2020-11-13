Папа Франциск организовал для бездомных в Риме бесплатное тестирование на COVID-19

При положительном результате теста тем, кто не имеет дома, будет предложено дальнейшее лечение

Папа римский Франциск предложил всем бездомным в столице Италии, Риме, проходить тестирование на коронавирус бесплатно. Воспользоваться предложением смогу и те, у кого не хватает на тесты денег, пишет Reuters.

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Бесплатные тесты можно получить в клинике на площади Святого Петра – несколько лет назад она была открыта для оказания базовой помощи нуждающимся. При отрицательном результате бездомный может получить направление в приют, при положительном – его отправляют на дальнейшее лечение.

Подчеркивается, что многие бездомные в Риме – это иностранцы, у которых нет семейного врача, а также сами итальянцы, которые потеряли жилье из-за кризиса и теперь стесняются обращаться в больницы.

В Украине бесплатные тесты на COVID-19 доступны только при назначении такого тестирования семейным врачом либо при госпитализации. Сейчас в стране ежедневно проводится порядка 70 000 тестов на коронавирус. Кроме того, тестирование можно пройти в частном порядке – в этом случаев оно обойдется в 900-2500 грн.

26 сентября 2020 года глава МОЗ Максим Степанов заявил, что коронавирус набирает обороты, а тестируют сейчас недостаточно.

В октябре в Украине появились новые экспресс-тесты на антиген COVID-19.

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Дарья Мостовая

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