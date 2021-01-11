Папа римский расширил права женщин в католической церкви

Сегодня, 11 января, Папа римский Франциск изменил Кодекс канонического права римско-католической церкви, расширив права женщин. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно новому указу Папы, женщинам разрешается служить чтецами на литургиях, быть служителями алтаря и раздавать причастие.

Как отмечается, Папа официально закрепил то, что уже много лет происходит во многих странах. В то же время, благодаря указу понтифика, консервативные епископы не смогут лишать женщин в своей епархии возможности выполнять эти роли.

Ватикан подчеркнул, что эти роли "существенно отличаются от рукоположенного служения" и не являются автоматическим предшественником того, что однажды женщинам будет разрешено становиться священниками.

В сопроводительном письме Франциск сказал, что хочет принести стабильность и общественное признание женщинам, которые уже выполняют это служение.

В августе 2020 года Папа римский назначил шестерых женщин, в том числе бывшего казначея британского принца Чарльза, на руководящие должности в совете, курирующем финансы Ватикана.

Франциск уже назначил женщин заместителями министра иностранных дел, директором музеев Ватикана и заместителем главы пресс-службы Ватикана, а также четырех женщин в качестве советников Синода епископов, который готовит важные встречи.

Он также создал комиссии для изучения истории женщин-дьяконов в первые века существования католической церкви, отвечая на призывы женщин разрешить им занимать эту должность сегодня. Защитники прав женщин в католицизме надеются, что это приведет к появлению женщин-священников.

Читайте также: В Ватикане заявили, что слова Папы Франциска об однополых союзах вырвали из контекста

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.