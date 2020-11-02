В Ватикане заявили, что слова Папы Франциска об однополых союзах вырвали из контекста

Папа выступает за право для гомосексуалов на гражданские союзы, речь не идет о браке в христианском смысле

В Ватикане заявили, что комментарии Папы Франциска о гомосексуальных союзах, показанные в документальном фильме о понтифике в прошлом месяце, были вырваны из контекста и не указывали на изменение церковной доктрины касательно однополых браков. Об этом сообщает Reuters.

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Документальный фильм "Франциск", премьера которого состоялась на Римском кинофестивале 21 октября, попал в заголовки из-за комментария, в котором папа говорит, что гомосексуалы имеют право быть в семье и что необходимы законы о гражданских однополых союзах.

Комментарии Папы вызвали одобрение со стороны либералов и призывы к срочным разъяснениям со стороны консерваторов.

На прошлой неделе Государственный секретариат Ватикана разослал "пояснительную записку" своим послам, которые отправили ее епископам.

В записке говорится, что два отдельных ответа на отдельные вопросы были объединены в одну цитату. В первом комментарии Папа имел в виду право гомосексуалов на то, чтобы их собственные семьи принимали их в качестве детей, братьев и сестер. Во втором комментарии Франциск выразил несогласие с противодействием ЛГБТ-бракам и ясно дал понять, что выступает за гражданские союзы.

Из интервью, согласно записке Ватикана, была вырезана фраза, в которой Папа сказал, что "говорить о гомосексуальном браке неконгруэнтно".

"Ясно, что Папа Франциск имел в виду определенные государственные положения, а не доктрину Церкви, которую он неоднократно подтверждал на протяжении многих лет", – говорится в записке.

В 2018 г Франциск время своего выступления в Ирландии обратился к родителям ЛГБТ-детей и призвал не осуждать их, не игнорировать ориентацию своих детей и не выгонять их из дома.

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Вадим Ребрина

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