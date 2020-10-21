"Они дети божьи". Папа Франциск призвал признать за гомосексуалистами право на семью
Папа предложил узаконить сожительство между однополыми людьми, потому что те тоже имеют право на семью
Папа римский Франциск предложил принять закон, который бы позволил легализовать "гражданские браки" (сожительство – ред.) для однополых пар. Об этом говорится в документальном фильме о Папе "Франциск", премьера которого состоялась сегодня, 21 октября, передает Catholic News Agency.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого брошен или несчастен", – подчеркнул Папа.
В самом фильме много фрагментов посвящено теме ЛГБТ – по словам Франциска, гражданские союзы между однополыми людьми давно следовало узаконить, чтобы они были защищены юридически.
Примечательно, что в 2010 году, когда Папа еще служил епископом в Буэнос-Айресе (Аргентина) он выступал против легализации таких союзов. Такой же остается и официальная позиция самого Ватикана.
Читайте также: Папа римский: Удовольствие от секса и еды – божественно
Комментарии