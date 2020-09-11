UA

Папа римский: Удовольствия от секса и еды – божественны

11.09.2020, 14:03
Папа римский: Удовольствия от секса и еды – божественны - Фото
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск считает, что осуждение церковью секса и еды нанесло в прошлом серьезный вред

Удовольствие от еды и секса исходят от Бога и несправедливо чрезмерно осуждались церковными деятелями в прошлом. Об этом папа римский Франциск сказал в интервью итальянскому писателю Карло Петрини, который пишет о нем книгу, передает The New York Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Удовольствие исходит непосредственно от Бога, оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное<…>Удовольствие от еды и сексуальное удовольствие исходят от Бога", – сказал он.

Понтифик объяснил, что сексуальное удовольствие необходимо, чтобы "сделать любовь более красивой и сохранить человеческий вид", а от еды - для здоровья.

Осуждение этих наслаждений – "неправильное интерпретирование христианского послания", которое нанесло в прошлом "огромный вред", ощутимый до сегодняшнего дня, сказал Франциск.

  • В июле папа заявил, что находится в скорби из-за того, что музей Айя Софии в Стамбуле, некогда бывший христианским храмом, вновь решили сделать мечетью.

Читайте также: Папа Франциск занимается освобождением нацгвардейца Маркива - Офис президента

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
еда Папа римский секс франциск

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор

Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор
 