Папа римский: Удовольствия от секса и еды – божественны

Папа римский Франциск считает, что осуждение церковью секса и еды нанесло в прошлом серьезный вред

Удовольствие от еды и секса исходят от Бога и несправедливо чрезмерно осуждались церковными деятелями в прошлом. Об этом папа римский Франциск сказал в интервью итальянскому писателю Карло Петрини, который пишет о нем книгу, передает The New York Post.

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"Удовольствие исходит непосредственно от Бога, оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное<…>Удовольствие от еды и сексуальное удовольствие исходят от Бога", – сказал он.

Понтифик объяснил, что сексуальное удовольствие необходимо, чтобы "сделать любовь более красивой и сохранить человеческий вид", а от еды - для здоровья.

Осуждение этих наслаждений – "неправильное интерпретирование христианского послания", которое нанесло в прошлом "огромный вред", ощутимый до сегодняшнего дня, сказал Франциск.

аходится в скорби из-за того, что музей Айя Софии в Стамбуле, некогда бывший христианским храмом, вновь решили сделать мечетью. В июле папа заявил , что н

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Марк Сировой

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