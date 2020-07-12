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"Великая скорбь". Папа римский отреагировал на решение сделать Айя-Софию мечетью

12.07.2020, 19:48
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)

Собор Айя-София был построен почти 1500 лет назад как христианский храм, после захвата Константинополя он стал мечетью, а затем - музеем.

Папа римский Франциск находится в скорби из-за того, что музей Айя Софии в Стамбуле, некогда бывший христианским храмом, вновь решили сделать мечетью. Об этом понтифик заявил во время воскресной молитвы, передает Vatican News.

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Море уносит мои мысли далеко, в Стамбул. Имею в виду Святую Софию. Это причиняет мне великую скорбь, - заявил священник.

  • Собор Святой Софии в Константинополе был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. 
  • После падения Константинополя в 1453 году турецкий султан Мехмед II велел переделать храм в мечеть.
  • В 1935 году Айя-София открылась как музей по личному указу первого президента Турции Мустафы Кемаля.
  • С 2005 года турецкая Ассоциация охраны исторических памятников пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети
  • 10 июля госсовет Турции решил изменить статус Айя-Софии с музея на мечеть. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, который превращает культовое здание в мечеть. 

 

Марк Сировой
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