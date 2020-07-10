Музей Айя-София в Стамбуле станет мечетью – госсовет Турции принял решение
Собор Святой Софии, до сегодняшнего дня бывший музеем Айя-София, вновь получит статус мечети
Сегодня, 10 июля, государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле, когда он из мечети превратился в музей. Об этом сообщает Анадолу.
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Уточняется, что собор снова будут использовать как мечеть.
Госсовет Турции указал, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, в документах фонда собор указан как мечеть, и его использование "в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно".
Для окончательного придания собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети необходим указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
- 17 июня 2020-го Эрдоган предложил провести первые молитвы в Айя-Софии уже 15 июля – в честь четвертой годовщины неудавшегося военного переворота.
- 3 июля сообщалось, что министр культуры Греции Лина Мендони обвинила Турцию в возрождении "фанатичных националистических и религиозных настроений". Также она утверждает, что смена статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО не может произойти без утверждения межправительственного комитета.
- Вселенский патриарх Варфоломей считает, что изменение статуса здания "разочарует миллионы христиан" и разделит два мира. Госсекретарь США Майкл Помпео говорит, что любая смена статуса Айя-Софии уменьшит возможность памятника "служить человечеству как необходимый мост между людьми разных религиозных традиций и культур".
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