Музей Айя-София в Стамбуле станет мечетью – госсовет Турции принял решение

Собор Святой Софии, до сегодняшнего дня бывший музеем Айя-София, вновь получит статус мечети

Сегодня, 10 июля, государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле, когда он из мечети превратился в музей. Об этом сообщает Анадолу.

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Уточняется, что собор снова будут использовать как мечеть.

Госсовет Турции указал, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, в документах фонда собор указан как мечеть, и его использование "в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно".

Для окончательного придания собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети необходим указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Справка. Собор Святой Софии в Константинополе был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. После падения Константинополя в 1453 году турецкий султан Мехмед II велел переделать храм в мечеть. В 1935 году Айя-София открылась как музей по личному указу первого президента Турции Мустафы Кемаля. Турецкая Ассоциация охраны исторических памятников с 2005 года пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети, подавая иски к госсовету Турции. В 2013-м турецкие студенты начали сбор подписей за разрешение совершать в соборе намаз. В 2016 году в Святой Софии впервые прозвучал призыв к молитве. В 2018-м о возможном пересмотре статуса музея сказал президент Турции Эрдоган.

17 июня 2020-го Эрдоган предложил провести первые молитвы в Айя-Софии уже 15 июля – в честь четвертой годовщины неудавшегося военного переворота.

3 июля сообщалось, что министр культуры Греции Лина Мендони обвинила Турцию в возрождении "фанатичных националистических и религиозных настроений". Также она утверждает, что смена статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО не может произойти без утверждения межправительственного комитета.

в возрождении "фанатичных националистических и религиозных настроений". Также она утверждает, что смена статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО не может произойти без утверждения межправительственного комитета. Вселенский патриарх Варфоломей считает, что изменение статуса здания "разочарует миллионы христиан" и разделит два мира. Госсекретарь США Майкл Помпео говорит, что любая смена статуса Айя-Софии уменьшит возможность памятника "служить человечеству как необходимый мост между людьми разных религиозных традиций и культур".

Наталия Медведева

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