Айя-Софию могут из музея превратить в мечеть: Варфоломей и Помпео против

Собор Святой Софии (Фото - скришот из видео - YouTube)

Вчера Госсовет Турции заявил, что в течение 15 дней решит, станет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле мечетью. Об этом сообщает BBC News Україна.

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С 1935 года Айя-София является музеем. В 1985 году здание музея включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал снова сделать Айя-Софию мечетью. Эта идея не понравилась ряду политиков со всего мира.

Министр культуры Греции Лина Мендони обвинила Турцию в возрождении "фанатичных националистических и религиозных настроений". Также она утверждает, что смена статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО не может произойти без утверждения межправительственного комитета.

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что изменение статуса здания "разочарует миллионы христиан" и разделит два мира. Госсекретарь США Майкл Помпео говорит, что любая смена статуса Айя-Софии уменьшит возможность памятки "служить человечеству как необходимые мост между людьми разных религиозных традиций и культур".

Айя-София из-за своей истории имеет большое религиозное, духовное и политическое значение для разных сообществ в Турции и за ее пределами. Исламисты и консерваторы мусульмане требуют превратить здание в мечеть. С этим согласился и Эрдоган. Перед местными выборами в прошлом году он заявил, что превратить эту мечеть в музей было "очень большой ошибкой".

5 июня 2019 года в список мирового наследия ЮНЕСКО внесли Вавилон.