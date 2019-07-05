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05.07.2019, 23:56

В список мирового наследия ЮНЕСКО внесли Вавилон

В список мирового наследия ЮНЕСКО внесли Вавилон - Фото
Фото: twitter.com/UNESCO

Власти Ирака добивалась этого с 1983 года

Легендарный город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, включили в список мирового наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За такое решение проголосовали на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Баку. Власти Ирака добивалась этого с 1983 года.

В то же время комитет отказался включить руины города в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой.

Руины Вавилона расположены в 90 километрах от Багдада, их территория - 10 000 квадратных километров. Город основан во II-I тысячелетии до нашей эры, он был столицей Вавилонского царства.

Город объявили памятником археологии в 1935 году, он стал частично доступным благодаря проведенным раскопкам. Однако до раскопки провели лишь на 15% территории.

25 апреля сообщалось, что Украина ожидает прибытия мониторинговой миссии ЮНЕСКО, которая проверит состояние Ханского дворца в Бахчисарае в аннексированном Россией Крыму.

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Теги: Вавилон, наследие ЮНЕСКО, ирак
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