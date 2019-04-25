ЮНЕСКО проверит состояние Ханского дворца в Бахчисарае – Нищук

Ханский дворец (фото - facebook.com/osman.pashayev)

Украина ожидает прибытия мониторинговой миссии, которая проверит состояние Ханского дворца в Бахчисарае в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в эфире Радио Свобода.

Он подчеркнул, что так называемые "реставрационные работы", которые проводят оккупанты – это "брутальное уничтожение дворца".

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Нищук уточнил, что с 8 по 12 мая в Киеве будут представители ЮНЕСКО, с которыми обсудят, как именно миссия проверит Ханский дворец, а также Херсонес, где ведется черная археология, незаконные раскопки.

Министр пояснил, что проверить состояние исторических памятников Украина может только при помощи международных миссий.

20 января Украина призвала ЮНЕСКО безотлагательно принять меры для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае. 11 апреля исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение, открывающее возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за охрану памятников культуры в оккупированном Крыму, в том числе – для защиты Ханского дворца в Бахчисарае.