Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 19:22

ЮНЕСКО проверит состояние Ханского дворца в Бахчисарае – Нищук

ЮНЕСКО проверит состояние Ханского дворца в Бахчисарае – Нищук - Фото
Ханский дворец (фото - facebook.com/osman.pashayev)

Министр подчеркнул, что так называемые "реставрационные работы", которые проводят оккупанты – это "брутальное уничтожение дворца"

Реклама
Реклама

Украина ожидает прибытия мониторинговой миссии, которая проверит состояние Ханского дворца в Бахчисарае в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в эфире Радио Свобода.

Он подчеркнул, что так называемые "реставрационные работы", которые проводят оккупанты – это "брутальное уничтожение дворца".

Реклама

Нищук уточнил, что с 8 по 12 мая в Киеве будут представители ЮНЕСКО, с которыми обсудят, как именно миссия проверит Ханский дворец, а также Херсонес, где ведется черная археология, незаконные раскопки.

Министр пояснил, что проверить состояние исторических памятников Украина может только при помощи международных миссий.

20 января Украина призвала ЮНЕСКО безотлагательно принять меры для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае. 11 апреля исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение, открывающее возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за охрану памятников культуры в оккупированном Крыму, в том числе – для защиты Ханского дворца в Бахчисарае.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, юнеско, ханский дворец
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 