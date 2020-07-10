Эрдоган подписал указ об изменении статуса музея Айя-София – теперь это мечеть

Музей Айя-София, в котором около 600 лет назад был собор Святой Софии, получил статус мечети, утраченный в 1934 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, который превращает музей Айя-София в Стамбуле в мечеть. Фотокопию документа Эрдоган опубликовал у себя в Twitter.

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Ранее сегодня Высший административный суд Турции принял решение, позволяющее это сделать.

17 июня 2020-го Эрдоган предложил провести первые молитвы в Айя-Софии уже 15 июля – в честь четвертой годовщины неудавшегося военного переворота.

3 июля сообщалось, что министр культуры Греции Лина Мендони обвинила Турцию в возрождении "фанатичных националистических и религиозных настроений". Также она утверждает, что смена статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО не может произойти без утверждения межправительственного комитета.

в возрождении "фанатичных националистических и религиозных настроений". Также она утверждает, что смена статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО не может произойти без утверждения межправительственного комитета. Вселенский патриарх Варфоломей считает, что изменение статуса здания "разочарует миллионы христиан" и разделит два мира. Госсекретарь США Майкл Помпео говорит, что любая смена статуса Айя-Софии уменьшит возможность памятника "служить человечеству как необходимый мост между людьми разных религиозных традиций и культур".

считает, что изменение статуса здания "разочарует миллионы христиан" и разделит два мира. Госсекретарь США говорит, что любая смена статуса Айя-Софии уменьшит возможность памятника "служить человечеству как необходимый мост между людьми разных религиозных традиций и культур". Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний выразил поддержку позиции Вселенского патриарха. "Собор Святой Софии в Константинополе для украинского народа является особенным местом, ведь согласно летописи именно в нем послы великого нашего князя Владимира во время богослужения почувствовали божественное присутствие", - отметил Епифаний.

Справка . Собор Святой Софии в Константинополе был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. После падения Константинополя в 1453 году турецкий султан Мехмед II велел переделать храм в мечеть. В 1935 году Айя-София открылась как музей по личному указу первого президента Турции Мустафы Кемаля. Турецкая Ассоциация охраны исторических памятников с 2005 года пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети, подавая иски к госсовету Турции. В 2013-м турецкие студенты начали сбор подписей за разрешение совершать в соборе намаз. В 2016 году в Святой Софии впервые прозвучал призыв к молитве. В 2018-м о возможном пересмотре статуса музея сказал президент Турции Эрдоган.

Наталия Медведева

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