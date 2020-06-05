Папа Франциск обсудил с Зеленским дело нацгвардейца Маркива

Папа Римский Франциск (Фото: EPA)

В Офисе президента сообщили, что Папа римский Франциск "занимается" вопросом освобождения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии по обвинению в убийстве. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с понтификом, сообщает пресс-служба ОП.

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Стороны обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и ситуацию на Донбассе.

Зеленский попросил Франциска помочь с освобождением украинцев, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России.

"Его Святейшество поблагодарил президента Украины за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива", - сказано в сообщении.

Понтифик попросил Зеленского передать приветствие украинскому народу, "к которому Папа чувствует себя близким сердцем".

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Также собеседники договорились о реализации совместных инициатив в области здравоохранения и защиты окружающей среды.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы , что вызвало возмущение в Украине.

11 октября 2019 года суд присяжных Павии обнародовал мотивационную часть приговора Маркиву.

В декабре 2019 года NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива . В аргументах суда среди якобы доказательств, предъявленных итальянской прокуратурой, были сообщения из роликов пропагандистского канала Russia Today и материалов сайта "Русская весна".





