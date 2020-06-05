Папа Франциск обсудил с Зеленским дело нацгвардейца Маркива

В Офисе президента сообщили, что Папа римский Франциск "занимается" вопросом освобождения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии по обвинению в убийстве. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с понтификом, сообщает пресс-служба ОП.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Стороны обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и ситуацию на Донбассе.
Зеленский попросил Франциска помочь с освобождением украинцев, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России.
"Его Святейшество поблагодарил президента Украины за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива", - сказано в сообщении.
Понтифик попросил Зеленского передать приветствие украинскому народу, "к которому Папа чувствует себя близким сердцем".
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Также собеседники договорились о реализации совместных инициатив в области здравоохранения и защиты окружающей среды.