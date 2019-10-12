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Дело Маркива. Суд Италии объяснил приговор

Дело Маркива. Суд Италии объяснил приговор - Фото
Виталий Маркив (фото - Facebook, ifnotwar)
12.10.2019, 12:41

МВД работает над переводом мотивационной части приговора

В Италии суд присяжных города Павии обнародовал 11 октября мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Присяжные считают, что Маркив активно способствовал умышленном убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

Итоговая часть приговора состоит из 176 страниц.

Судьи констатируют, что 24 мая 2014 обвиняемый на горе Карачун, из своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, во рвеу которой погибли итальянец-фотограф Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

По мнению судей, Маркив, заподозрив передвижение журналистов в направлении поезда, начал действовать, "стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров".

"Не сумев достичь цели с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия, информируя через своего командира военных с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными", - говорится в документе.

Суд присяжных отверг аргументы стороны защиты, заявив, что не были предоставлены веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали бы причастность солдата к инциденту. Свидетельство украинских военных на процессе названы неопределенными и противоречивыми.

Сторона защиты будет изучать текст мотивационной части приговора, подать обжалование решения суда можно в течение следующих полутора месяцев. 

Министерство внутренних дел сообщило  в Facebook, что работает над переводом приговора и обещает сделать все для освобождения нацгвардейца.

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.
  • 12 июля суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы, что вызвало шок и возмущение в Украине.

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Виталий Маркив италия
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