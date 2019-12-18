Суд по делу Маркива использовал материалы роспропаганды - NYT

Виталий Маркив под Славянском 31 мая 2014 года (Фото - Юрий Касьянов - Facebook)

Итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом говорится в материале The New York Times.

В аргументах суда среди якобы доказательств, предъявленных итальянской прокуратурой, были сообщения из роликов пропагандистского канала Russia Today и материалов сайта "Русская весна". Итальянские прокуроры заявили, что не считают информацию Russia Today решающей в приговоре, но использование в суде пропаганды и дезинформации "вызвало тревогу у экспертов и политиков", пишет NYT.

Издание задается вопросом: до какой степени фейковые новости, попадая в западные СМИ, проникают в суды и влияют на выборы.

11 октября суд присяжных города Павия в Италии обнародовал мотивационную часть приговора Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе.

12 июля суд Павии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы , что вызвало шок и возмущение в Украине.

, что вызвало шок и возмущение в Украине. 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

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