Суд по делу Маркива использовал материалы роспропаганды - NYT

Итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом говорится в материале The New York Times.
В аргументах суда среди якобы доказательств, предъявленных итальянской прокуратурой, были сообщения из роликов пропагандистского канала Russia Today и материалов сайта "Русская весна". Итальянские прокуроры заявили, что не считают информацию Russia Today решающей в приговоре, но использование в суде пропаганды и дезинформации "вызвало тревогу у экспертов и политиков", пишет NYT.
Издание задается вопросом: до какой степени фейковые новости, попадая в западные СМИ, проникают в суды и влияют на выборы.
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