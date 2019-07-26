В итальянском Сенате обсудили "российский след" в деле Маркива

Фото: www.facebook.com/ukr.embassy.italy

В Сенате Италии прошел брифинг под названием: "Российский след: дело Виталия Маркива как тревожный звонок для состояния итальянского правосудия". Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Facebook.

В брифинге для прессы, правозащитников, дипломатов и экспертов, по заявлению украинского посольства, приняли участие ведущие итальянские адвокаты и члены итальянской Радикальной партии.

Во время брифинга присутствующие имели возможность обсудить "вопиющие проблемы итальянского правосудия на примере абсурдного приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву".

"Дело Маркива стало сигналом предвзятости, идеологизированности и других недостатков итальянской судебной системы", - заявил защитник нацгвардейца Раффаель Делла Валле.

"Сигналы болезни, озвученные Делла Валле, должны стать предметом особенного внимания всего итальянского общества", - суммировал глава Союза адвокатов-криминалистов Италии Джан Доменико Каяцца.

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