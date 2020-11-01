Папа Франциск критикует противящихся карантину: Не все обладают одинаковыми ресурсами

Страны, пытающиеся спасти свою экономику, рискуют "забыть, что подлинное развитие должно содействовать всем людям и человечеству в целом", сказал Папа

Папа римский Франциск призвал к терпению и солидарности, критикуя тех, кто протестует против ограничительных мер во время пандемии коронавируса. Об этом он сказал в неопубликованном еще интервью сербской газете Politika, сообщает Bloomberg.

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Папа похвалил тех, кого он называл городскими героями, "которые берут на себя ответственность по отношению к другим и ищут конкретное решение, чтобы никто не остался позади".

"С другой стороны, у нас растет число тех, кто безжалостно наживается на чужих несчастьях, тех, кто думает только о себе, кто протестует или жалуется на определенные ограничительные меры, неспособные принять тот факт, что не все обладают одинаковыми способностями и ресурсами для борьбы с пандемией", – сказал Франциск.

"Мы не выходим из кризисов прежними. Мы можем стать лучше или хуже, но никогда не останемся прежними", – добавил понтифик, предупредив, что все кризисы могут усилить существующую несправедливость, но они также могут выявить лучшее в людях.

Страны, пытающиеся спасти свою экономику, рискуют "забыть, что подлинное развитие должно содействовать всем людям и человечеству в целом".

"Нам нужны перемены. Пандемия привела к кризису нашей модели организации и развития, она выявила множество несправедливостей, тревожное молчание, социальные проблемы и проблемы со здоровьем, в результате чего большое количество наших братьев подверглось процессам социальной изоляции и деградации", – сказал Франциск.

Ранее Папа заявлял, что политика свободного рынка не может решить все проблемы нынешнего экономического кризиса из-за коронавируса.

Вадим Ребрина

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