Папа римский заявил, что "капитализм не справился" с эпидемией коронавируса

Франциск считает, что не все можно решить с помощью рыночной свободы

Политика свободного рынка не может решить все проблемы нынешнего экономического кризиса из-за коронавируса. Об этом пишет папа римский Франциск в своей 70-страничной энциклике "Все братья", передает Associated Press.

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По словам понтифика, "волшебные теории" рыночного капитализма "потерпели неудачу" и миру нужен новый тип политики, который способствует диалогу и солидарности в обществе, а также отвергает войну любой ценой.

Франциск отметил, что потеря миллионов рабочих мест "стала доказательством" того, что политикам необходимо больше прислушиваться к профсоюзам, чтобы разрабатывать более справедливую социальную и экономическую политику.

"Хрупкость мировых систем перед лицом пандемии продемонстрировала, что не все можно решить с помощью рыночной свободы", – заявил папа римский.

Он заявил, что неолиберализм "воспроизводит себя, прибегая к магическим теориям перетока как единственному решению социальных проблем". По словам понтифика, вторичный эффект неолиберализма "не устраняет социальное неравенство, которое порождает новые формы насилия, угрожающие структуре общества".

СПРАВКА. Неолиберализм – это политическая экономическая практика, которая способствует полной свободе воли отдельных людей как экономических субъектов. Неолибералы выступают за сильные права частной собственности, свободные рынки и свободную торговлю с минимальным вмешательством правительства и регулированием.

30 сентября папа римский отказался от встречи главой Госдепа США Майклом Помпео.

1 сентября Франциск призвал простить долги бедным странам на фоне эпидемии коронавируса.

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Станислав Стороженко

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