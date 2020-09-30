Папа римский отказался от встречи с Помпео

Папа римский не встречается с политиками в период выборов, заявили дипломаты Ватикана

Папа римский Франциск отказался встречаться с главой Госдепа США Майклом Помпео, который сейчас находится с визитом в Италии. Об этом сообщает Reuters.

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"Да, он просил. Но Папа уже ясно сказал, что политические деятели не принимаются в период выборов. Это причина", – объяснил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В издании отмечают, что на прошлой неделе Помпео критиковал католическую церковь из-за возможного продления соглашения с Китаем о назначении епископов. Он также повторил свое осуждение религиозной политики Китая на мероприятии, организованном посольством США при Святом Престоле.

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Паролин и министр иностранных дел Ватикана архиепископ Поль Галлахер сказали, что критика Помпео стала "сюрпризом" для них в преддверии визита госсекретаря.

Паролин отметил, что сделка между Ватиканом и Китаем "не имеет ничего общего с американской политикой. Это вопрос между церквями и не должен использоваться для таких целей".

Соглашение Ватикана с Пекином было заключено два года назад. Оно дает папе право голоса при назначении китайских епископов. Срок его действия истекает в следующем месяце, но ожидается, что он будет продлен.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал Китай. Он также тесно связан с консервативными протестантскими и католическими движениями, многие из которых критиковали Франциска, отмечают в Reuters.

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Марк Сировой

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