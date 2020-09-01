Папа римский призвал простить долги бедным странам на фоне пандемии коронавируса

Он напомнил, что когда-то "южные страны" пострадали от "разграбления природных ресурсов" и теперь самое время вернуть им "экологический долг"

Папа римский Франциск обратился к миру с предложением "восстановить равноправные общественные отношения и списать долги друг друга". В частности, он призвал простить долги бедным странам, которые больше всех пострадали от коронавируса. Послание папы было опубликовано на официальном сайте Святого престола.

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"Я повторяю свой призыв к списанию долга с наиболее уязвимых стран в знак признания последствий медицинского, социального и экономического кризиса, с которыми они столкнулись из-за COVID-19", — заявил папа.

Также он напомнил о том, что глобальное использование природных ресурсов "южных стран" привело к появлению "долга", который теперь нужно вернуть, восстановив справедливость.

"Историческая эксплуатация Юга привела к возникновению экологического долга из-за разграбления ресурсов и чрезмерного пользования общим экологическим пространством для хранения отходов — пришло время восстановительного правосудия", — подчеркнул Франциск.

В июле богачи со всего мира обратились с открытым письмом к правительству своих стран с просьбой поднять им налоги, чтобы иметь возможность помочь в борьбе с пандемией.

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Дарья Мостовая

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