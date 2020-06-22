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Папа римский увидел красоту на карантине и произнес речь о природе

Папа римский увидел красоту на карантине и произнес речь о природе - Фото
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)
22.06.2020, 10:06

Франциск призвал католиков развивать экоинициативы и как можно больше заботиться об окружающей среде как на низовом, так и глобальном уровнях

Беспрецедентное сокращение объемов загрязнения окружающей среды из-за коронавирусного карантина должно повлиять на массовое сознание и привести к тому, чтобы люди больше заботились об окружающей среде. Об этом папа римский Франциск заявил во время вчерашнего обращения к верующим на площади Святого Петра в Риме.

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По мнению понтифика, пандемия и связанные с ней глобальные процессы заставили многих пересмотреть отношение к ситуации с техногенным влиянием на окружающую среду.

"Из-за карантина снизилось загрязнение и снова проявилась красота многих мест, которые (на время остались) без трафика и шума. Сейчас, когда восстанавливается активность, мы все должны стать более ответственными с уходом за нашим общим домом", - сказал понтифик. Франциск приветствовал многие экологические инициативы по всему миру на низовом уровне.

"Коронавирусный кризис высветил необходимость обеспечения защиты также и для беженцев", – сказал папа римский.

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Ранее он призвал людей в странах, которые ослабляют карантин, к следованию указаниям властей, чтобы не произошел взрывной рост новых случаев заболевания.

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Евгений Пилипенко
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