У кого выше шансы дожить до 100 лет: медики назвали основные факторы

Фото: pixabay.com

Среди основных причин долголетия – не только "хорошие гены", но и социальный статус, а также уровень развития базовой инфраструктуры для комфортной жизни: доступ к медицинским услугам и продуктовым магазинам. Об этом пишет в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health группа аналитиков из медколледжа им. Флойда при Университете штата Вашингтон.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Авторы публикации собрали данные о месте и условиях жизни, уровне образования, семейном положении, поле, расе и других факторах 144 665 людей из этого штата, которые умерли в возрасте 75 лет и старше с 2011 по 2015 год.

Проанализировав массив информации, ученые сделали вывод: люди, которые живут в местах, где удобно много ежедневно гулять и в общинах с населением из людей разного возраста, "с большей вероятностью доживут до своего 100-летия".

"Общины с высоким возрастным разнообразием (там пожилые люди испытывают меньшую изоляцию и имеют большую общественную поддержку) очень полезны для всех участников", - подчеркнули медики.

Читайте также: Где в ЕС живут дольше других, а где - меньше: исследование

Дополнительный анализ показал, что географические места, где высока вероятность достижения столетнего возраста, расположены в городских районах и небольших городах с более высоким социально-экономическим статусом. Авторы отметили, что белые больше соотносятся с жизнью до 100 лет, чем жители региона с другим цветом кожи. Исследователи также обнаружили, что женщины чаще достигают этого возраста.

Наследственные факторы, уточнили исследователи, объясняют лишь 20–35% от шансов человека достичь возраста в 100 лет.

Читайте также: Деды-металлисты сбежали из дома престарелых на крупный фестиваль