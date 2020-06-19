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У кого выше шансы дожить до 100 лет: медики назвали основные факторы

У кого выше шансы дожить до 100 лет: медики назвали основные факторы - Фото
Фото: pixabay.com
19.06.2020, 13:26

Американские ученые выяснили, где выше всего вероятность встретить столетнего жителя и от чего это зависит

Среди основных причин долголетия – не только "хорошие гены", но и социальный статус, а также уровень развития базовой инфраструктуры для комфортной жизни: доступ к медицинским услугам и продуктовым магазинам. Об этом пишет в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health группа аналитиков из медколледжа им. Флойда при Университете штата Вашингтон.

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Авторы публикации собрали данные о месте и условиях жизни, уровне образования, семейном положении, поле, расе и других факторах 144 665 людей из этого штата, которые умерли в возрасте 75 лет и старше с 2011 по 2015 год.

Проанализировав массив информации, ученые сделали вывод: люди, которые живут в местах, где удобно много ежедневно гулять и в общинах с населением из людей разного возраста, "с большей вероятностью доживут до своего 100-летия".

"Общины с высоким возрастным разнообразием (там пожилые люди испытывают меньшую изоляцию и имеют большую общественную поддержку) очень полезны для всех участников", - подчеркнули медики.

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Дополнительный анализ показал, что географические места, где высока вероятность достижения столетнего возраста, расположены в городских районах и небольших городах с более высоким социально-экономическим статусом. Авторы отметили, что белые больше соотносятся с жизнью до 100 лет, чем жители региона с другим цветом кожи. Исследователи также обнаружили, что женщины чаще достигают этого возраста.

Наследственные факторы, уточнили исследователи, объясняют лишь 20–35% от шансов человека достичь возраста в 100 лет.

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Евгений Пилипенко
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