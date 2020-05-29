Умер самый старый мужчина в мире: он жил при двух пандемиях и мировых войнах

Роберт Уэйтон (скриншот видео WPLG Local 10)

В Великобритании в возрасте 112 лет, двух месяцев и 27 дней умер самый старый мужчина мира – Роберт "Боб" Уэйтон. Об этом сообщает BBC News.

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В заявлении его семьи говорится, что "он был экстраординарным человеком и мирно скончался во сне" от онкологического заболевания.

"Он был образцом для подражания для всех нас, он жил, интересовался и общался с разными людьми со всего мира. Он рассматривал каждого, как брата или сестру, верил в любовь и заботу друг о друге", - написали родственники усопшего.

Уэйтона признали самым старым мужчиной мира в начале апреля 2020-го. Он пережил две мировые войны, пандемию испанского гриппа, однако на 112 день рождения впервые оказался в изоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Мужчина не раскрыл секрета долголетия, сказав, что он "просто обычный парень, который долго живет".

112-летний Читецу Ватанабе, который ранее был признан старейшим мужчиной в мире, умер 25 февраля.

Старейшая из ныне живущих женщин – японка Канэ Танака, ей более 117 лет. Официально признанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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