Старейший в мире мужчина скончался в возрасте 112 лет

Читецу Ватанабе (Фото: EPA)

Старейший в мире мужчина, японец Читецу Ватанабе, умер в воскресенье в возрасте 112 лет. Об этом сообщает Mirror.

Ватанабе был внесен в книгу рекордов Гиннеса как старейший мужчина 12 февраля. Он скончался, не дожив 11 дней до 113-го дня рождения.

Теперь старейшим живущим в мире мужчиной может стать англичанин Боб Уэйтон, отмечает Mirror.

Ватанабе родился 5 марта 1907 года в семье фермеров. В 20-летнем возрасте он переехал на Тайвань и прожил там 18 лет. Вернулся в Японию после Второй мировой войны и до выхода на пенсию работал на государственной службе. Секретом своего долголетия Ватанабе называл смех.

Старейшая женщина планеты - 117-летняя Кане Танака из префектуры Фукуока, Япония.

Япония – рекордсмен по количеству долгожителей. 13 сентября 2019 года сообщалось, что количество японцев в возрасте 100 лет и больше превысило 70 000 человек.

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