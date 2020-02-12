В книгу Гиннесса внесли нового старейшего мужчину, ему 112: фото

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Книга рекордов Гиннесса признала самым старым мужчиной на Земле 112-летнего японца Читецу Ватанабе. Об этом сообщает Kyodo News.

Отмечается, что предыдущий обладатель этого титула, Масадзо Нонака, который жил на северном японского острова Хоккайдо, умер 20 января 2019 года в возрасте 113 лет.

Сообщается, что Ватанабе родился 5 марта 1907 года в семье фермеров. В 20-летнем возрасте он переехал на Тайвань и прожил там 18 лет. Вернулся в Японию после Второй мировой войны и до выхода на пенсию работал на государственной службе.

Читецу Ватанабе (Фото: EPA)

У Читецу Ватанабе пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук.

Сейчас он проживает в доме престарелых в городе Дзёэцу, в префектуре Ниигата. Ватанабе не жалуется на здоровье, а секретом своего долголетия называет смех.

Самая старая женщина Японии, 117-летняя Кане Танака из префектуры Фукуока, также вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая старая жительница планеты.

Япония – рекордсмен по количеству долгожителей. 13 сентября 2019 года сообщалось, что количество японцев в возрасте 100 лет и больше превысило 70 000 человек.

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