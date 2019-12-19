Британские ученые обнаружили еще один способ продления жизни

Музей Грюнес Гевёльбе (Фото: Ralf Hirschberger/EPA)

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что люди, которые хотя бы раз в несколько месяцев посещают музеи, театры и выставки, имеют на 31% меньший риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто этого не делает. Об этом передает CNN.

Ученые проанализировали данные более 6000 взрослых британцев старше 50 лет, которые принимали участие в более широком исследовании проблем старения.

Исследователи отметили, что курение, алкоголь и недостаточная физическая активность – сильные факторы, провоцирующие преждевременную смерть, однако пренебрежение различными видами досуга также не способствует поддержанию жизненного тонуса.

В начале исследования в 2004-2005 годах измеряли, насколько часто человек "соприкасался с искусством". К художественной активности относили посещение выставок, театров, музеев, концертов и оперы, но не кино. За участниками исследования наблюдали в течение 12 лет.

Выяснилось, что посещение театра или музея один раз или дважды в год на 14% уменьшало риск преждевременной смерти.

Исследователи обнаружили, что связь между художественной активностью и продолжительностью жизни частично зависит от социальных и экономических различий.

В 9% случаев уровень достатка влиял на возможность посещать связанные с искусством мероприятия и продолжительность жизни. При этом свободное время и профессиональный статус, не имели существенного значения.

Авторы исследования предположили, что посещение музеев, театров, выставок может быть эффективным способом борьбы со стрессом. Искусство может помогать стимулировать креативность, которая позволяет людям адаптироваться жизненных обстоятельств.

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