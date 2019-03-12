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12.03.2019, 09:09

Старейшей жительницей Земли стала 116-летняя японка: фото

Старейшей жительницей Земли стала 116-летняя японка: фото - Фото
Кане Танака (фото - guinnessworldrecords.com)

Кане Танака живет в доме престарелых и любит играть в настольные игры

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116-летнюю жительницу Японии Кане Танаку официально признали старейшим человеком на планете. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннеса.

Церемония присуждения ей почетного звания прошла в городе Фукуока в доме престарелых, где проживает Танака.

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Ей вручили сертификат и подарили коробку шоколада.

Танака родилась 2 января 1903 года. Она была седьмым ребенком у родителей, вышла замуж в 19 лет. Муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. У нее четверо своих детей, также Танака усыновила еще одного.

Всю жизнь женщина продавала рисовые лепешки в собственном магазине.

Сейчас Танака ведет спокойную жизнь в доме престарелых: рано встает, днем часто изучает математику и любит играть в настольные игры.

В апреле 2017 года умерла японка Наби Тадзима - ей было 117 лет и она считалась старейшей жительницей планеты.

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Теги: япония, Кане Танака, старейший человек, старость, возраст, гиннес, рекорд
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