В мире – новый самый старый мужчина: он пережил "испанку", но впервые в изоляции

Роберт Уэйтон (скриншот видео WPLG Local 10)

Пенсионер из Великобритании Роберт Уэйтон отпраздновал 112-й День рождения и стал самым старым мужчиной в мире. Об этом сообщает The Guardian.

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Сертификат Книги рекордов Гиннесса он получил удаленно, поскольку находится на самоизоляции в доме престарелых в связи с распространением коронавируса. Мужчина пережил пандемию испанского гриппа в 1918-1920 годах, но говорит, что впервые попал в такую ситуацию.

"У меня был грипп и большинство детских болезней, но никогда не было самоизоляции. Мы ничего не можем с этим поделать, так что занимайтесь тем, что можете. Не берите в голову то, чего вы не можете (делать из-за изоляции, - ред.)", - говорит мужчина.

Уэйтон не назвал секретов долголетия, передает CNN. По его словам, он - "обычный парень, который просто долго живет".

"Я никогда не был тем, кто говорит: "Я хочу подняться на Эверест или ходить на яхте по всему миру". Я просто принимаю жизнь такой, какой она есть", - сказал мужчина.

112-летний Читецу Ватанабе, который ранее был признан старейшим мужчиной в мире, умер 25 февраля.

Старейшая из ныне живущих женщин – японка Канэ Танака, ей более 117 лет. Официально признанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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