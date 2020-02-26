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Умер самый старый американский гангстер: его называли "страшным убийцей"

Умер самый старый американский гангстер: его называли "страшным убийцей" - Фото
Джон Францезе (скриншот видео MOB TALK RADIO, YouTube)
26.02.2020, 11:02

Гангстер Джон Францезе дожил до 103 лет. Он был осужден за ограбление четырех банков, прокуроры также заявляли о его причастности к 50 убийствам

В США в возрасте 103 лет скончался самый старый гангстер Джон "Сонни" Францезе, которого американские прокуроры называли "самым страшным убийцей в мире мафии". Об этом сообщает Sky News.

Францезе родился в Неаполе в 1917 году, был младшим из своих 19 братьев и сестер.

Вырос будущий гангстер в Бруклине, Нью-Йорк. В 1950 году присоеденился к мафии, быстро стал подниматься в иерархии и вскоре стал вторым по влиятельности человеком в клане семьи Коломбо.

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В 1967 году был впервые осужден за организацию ограбления четырех банков. Его освободили в 1978 году, но он регулярно возвращался в тюрьму за нарушение условий досрочного освобождения.

Прокуроры называли его "самым страшным убийцей в мире мафии". В ходе судебного разбирательства они сообщили присяжным, что гангстер хвастался причастностью к 50 убийствам в преступном мире. Однако суд не признал Францезе виновным по статьям об убийствах.

В 2011 году его осудили на восемь лет заключения за рэкет. В 2017 году из-за преклонного возраста 100-летний Францезе был освобожден из тюрьмы. Власти заявляли, что в то время он был самым старым заключенным в стране.

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Марк Сировой
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