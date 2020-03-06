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Неутешительно. Назван возраст, когда проявляются признаки ухудшения работы мозга

Неутешительно. Назван возраст, когда проявляются признаки ухудшения работы мозга - Фото
Схематическое изображение клетки нервной системы - нейрона (иллюстрация — pixabay.com)
06.03.2020, 10:18

Можно дать стареющему мозгу более эффективный источник топлива - кетоны, и процесс ухудшения его работы как минимум замедлится, утверждают ученые

Первые признаки старения головного мозга у человека могут проявиться в возрасте 47 лет, то есть раньше, чем было принято считать. При этом к 60 годам скорость деградации когнитивных способностей достигает пика, пишет MedicalXpress со ссылкой на публикацию исследования ученых из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук в журнале PNAS.

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Авторы исследования считают, что ухудшение работы мозга связано с частичной потерей способности эффективно метаболизировать глюкозу у стареющих организмов, что вызывает постоянное "недоедание" у нейронов и дестабилизацию мозговых сетей.

"Хорошая новость заключается в том, что мы можем предотвратить или обратить вспять эти эффекты с помощью диеты", - заявили ученые.

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В "диетическом" эксперименте участвовали около 1000 человек в возрасте 18-88 лет. Изучалось взаимодействие между различными областями мозга в зависимости от употребляемой пищи и возраста.

Выяснилось, что низкоуглеводная диета (мясо или рыба с листом салата, но без риса или картошки) улучшает взаимодействие отделов мозга и приводит к усилению общей когнитивной активности. Даже у людей в возрасте до 50 лет кетонная диета увеличила общую активность мозга и стабилизировала его работу. Вероятно, пишут ученые, это связано с тем, что кетоны дают клеткам больше энергии, чем глюкоза.

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Евгений Пилипенко
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