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Биологический возраст можно снизить - исследование

Биологический возраст можно снизить - исследование - Фото
пенсионер Depositphotos
14.09.2019, 09:00

Регенерации вилочковой железы может незначительно повернуть вспять процесс старения

Американские и канадские ученые провели небольшое исследование и пришли к выводу, что прием дегидроэпиандростерона и метформина в состоянии снизить биологический возраст. Исследование опубликовано в журнале Aging Cell.

Изначально ученые хотели изучить процессы регенерации, иммунореставрации и уменьшение инсулина в вилочковой железе - тимусе. Исследователи пробовали узнать, можно ли безопасно использовать гормон роста у людей для восстановления ее тканей.  

Тимус - обеспечивает эффективную работу иммунной системы, а с возрастом он начинает уменьшаться и забиваться жирами, что нарушает его работу. 

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Авторы анализировали кровь участников во время лечения и заметили, что ее клетки "омолодились".

Исследование проводилось на группе из девяти добровольцев. 

"Я ожидал увидеть замедление бега времени, но не то, что оно повернет вспять", - говорит ученый Стив Хорват из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

У каждого испытуемого обнаружилось изменение биологического возраста. 

В среднем каждый потерял по два с половиной года. 

"Результаты не очень хорошие, потому что исследование очень маленькое и плохо контролируется", - говорит биолог Вольфганг Вагнер из Аахенского университета в Германии. 

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