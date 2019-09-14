Биологический возраст можно снизить - исследование

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Американские и канадские ученые провели небольшое исследование и пришли к выводу, что прием дегидроэпиандростерона и метформина в состоянии снизить биологический возраст. Исследование опубликовано в журнале Aging Cell.

Изначально ученые хотели изучить процессы регенерации, иммунореставрации и уменьшение инсулина в вилочковой железе - тимусе. Исследователи пробовали узнать, можно ли безопасно использовать гормон роста у людей для восстановления ее тканей.

Тимус - обеспечивает эффективную работу иммунной системы, а с возрастом он начинает уменьшаться и забиваться жирами, что нарушает его работу.

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Авторы анализировали кровь участников во время лечения и заметили, что ее клетки "омолодились".

Исследование проводилось на группе из девяти добровольцев.

"Я ожидал увидеть замедление бега времени, но не то, что оно повернет вспять", - говорит ученый Стив Хорват из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

У каждого испытуемого обнаружилось изменение биологического возраста.

В среднем каждый потерял по два с половиной года.

"Результаты не очень хорошие, потому что исследование очень маленькое и плохо контролируется", - говорит биолог Вольфганг Вагнер из Аахенского университета в Германии.

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