Мировой океан разогрелся до исторического максимума

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В 2019 году температура океанов признана самой высокой за всю историю наблюдений и она продолжает повышаться. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в Advances In Atmospheric Sciences.

Отмечается, что в целом скорость глобального потепления с конца 1980-х увеличилась примерно на 500%.

По данным ученых, температура Мирового океана в 2019 году поднялась на 0,075 градуса по отношению к среднему показателю наблюдений за 1981-2010 годы.

В исследовании использовались данные всех доступных современных источников, в том числе проекта "Арго" – глобального массива данных от 3 886 свободно дрейфующих буев-профилографов, измеряющих температуру и соленость верхних двух тысяч метров Мирового океана.

Ученые заявляют, что скорость нагрева всех земных океанов, улавливающих более 90% избыточного тепла Земли, за последние 25 лет можно сравнить с энергией, производимой 3,6 миллиарда атомных бомб.

"К счастью, мы можем что-то с этим сделать: можем использовать энергию разумнее, можем диверсифицировать наши источники энергии. У нас есть возможность решить эту проблему", – считает Джон Абрахам, соавтор исследования, сотрудник Университета Святого Томаса (США).

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