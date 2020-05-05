Журналист показал последствия незаконной добычи янтаря на Волыни: видео

Журналист Денис Казанский показал видео последствий незаконной добычи янтаря в Ровенской области. По его словам, среди волынских лесов образовались настоящие пустыни.

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"В местах незаконной добычи янтаря вместо уничтоженных лесов образовались настоящие пустыни. Тысячи гектаров пустынь, где больше нет растительности - только песок. В сухую погоду ветер может поднимать его в воздух и нести на большие расстояния", - написал журналист. По его словам, верхний плодородный слой почвы смыли насосами.

Казанский высказал мнение, что пылевые бури, которые наблюдались недавно в Житомирской области и Киеве — следствие незаконной добычи янтаря в Ровенской области.

"Помните песчаную бурю, которая недавно накрыла Житомирскую область и Киев? Вот откуда она взялась", - написал он.

16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря. В КГГА тогда заявили, что это погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский подписал Закон № 2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря.