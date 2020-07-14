"Обложите нас налогами". Богачи просят поднять им налоги для борьбы с COVID-19

Открытое письмо уже подписало более 80 человек - они просят увеличить им налоги, чтобы иметь возможность помочь в борьбе с пандемией

Более 80 миллионеров со всего мира подписали открытое письмо "Миллионеры за человечество" ("Millionaires for humanity"), в котором попросили правительство стран увеличить им налоги, направив эти деньги на борьбу с пандемией коронавируса.

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Богачи в письме отметили, что они не водят машины скорой помощи, не пополняют запасы продуктов на полках в супермаркетах и не заботятся о больных в палатах интенсивной терапии, но у них есть деньги, которые необходимы сейчас и будут необходимы в будущем, "когда мир будет приходить в себя после кризиса".

Проблемы, вызванные коронавирусом, не могут быть решены при помощи благотворительности, поэтому лидеры правительств должны взять на себя ответственность за сбор денег и их справедливое распределение. "А мы сможем обеспечить адекватное финансирование наших систем безопасности, здравоохранения и безопасности за счет постоянного увеличения налогов с таких богатых людей как мы", - подчеркивается в письме.

"В отличие от десятков миллионов людей по всему миру, нам не нужно беспокоиться о том, что мы потеряем работу, дом или не сможем содержать семью. Мы не сражаемся на передовой этой чрезвычайной ситуации и у нас намного меньше шансов стать ее жертвами. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогами. Это правильный выбор. Единственный выбор", - написали миллионеры.

Среди подписавших письмо есть и известные личности - наследница Уолта Диснея, американский режиссер и филантроп Эбигейл Дисней, американский бизнесмен и соучредитель марки мороженого "Ben & Jerry's" Джерри Гринфилд, а также британский режиссер, продюсер и сценарист дневников Бриджит Джонс, Доктора Кто и мистера Бина Ричард Кертис.

Некоторые из них уже являются членами клуба Патриотические миллионеры, участники которого стремятся увеличить налоги с богачей, чтобы сократить разрыв между бедными и богатыми.

В феврале благотворительный фонд Билла Гейтса решил выделить $100 млн на борьбу с коронавирусом.

В апреле 90 украинских звезд приняли участие в онлайн-марафоне против коронавируса.

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Дарья Мостовая

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