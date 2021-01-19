В Раду подали законопроект, позволяющий использовать вакцины в экстренном режиме
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от Слуги народа, глава комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.
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По его словам, на сегодня ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования (emergency use).
"Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость законодательных изменений", – написал народный депутат.
Законопроект № 4613 предлагает предоставить правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:
- имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;
- клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза;
- известная потенциальная польза лекарственного средства;
- не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.
Радуцкий отметил, что при наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения, в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.
- 14 января 2021 года главный санврач Ляшко сообщил, что по программе COVAX в Украину в феврале поставят 100 000 доз мРНК-вакцины от COVID-19.
- 15 января Степанов рассказал, что закупками вакцины для Украины будет заниматься британская некоммерческая организация Crown Agents.
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