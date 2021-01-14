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Украина получит мРНК вакцину для 50 000 человек уже в феврале, вероятно Pfizer – Ляшко

14.01.2021, 13:23
Украина получит мРНК вакцину для 50 000 человек уже в феврале, вероятно Pfizer – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина может получить 100 000 доз мРНК-вакцины от коронавируса о программе COVAX уже в феврале. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Левому берегу.

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По словам Ляшко, скорее всего это будет вакцина производства Pfizer, поскольку пока это единственная мРНК-вакцина, у которой есть разрешение ВОЗ на экстренное использование.

Письмо от Глобального альянса вакцин и иммунизации о возможности доставить в Украину по программе COVAX 100 000 доз вакцины(достаточно дл 50 000 человек) было получено 6 января, а 8 января Украина подтвердила готовность принять вакцину – для ее хранения требуется температура от -20 до -80 градусов.

По словам Ляшко, в феврале вакцина должна появиться в Украине и начнется первый этап вакцинации. Планируется создать 375 мобильных бригад для ее проведения. Поименный список тех, кто войдет в бригады, составят уже к 15 января, а с Минфином и Нацслужбой здоровья ведется работа, чтобы оплачен был каждый укол, заверил Ляшко.

Первый этап вакцинации должен охватить приоритетные группы населения, в том числе медиков.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцина коронавирус COVID-19 мРНК BioNTech/Pfizer

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