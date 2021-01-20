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Больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида и платно, и бесплатно – опрос

20.01.2021, 11:03
Больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида и платно, и бесплатно – опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине с осени резко упал процент людей, готовых вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19, если прививка будет бесплатной. Такие данные социального мониторинга опубликовала Группа Рейтинг.

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По данным социологов, если вакцина будет доступна в аптеках/клиниках за деньги, готовы вакцинироваться 39% опрошенных, не готовы – 56%. Если же вакцина будет бесплатной, готовы привиться от болезни чуть больше – 43% (не готовы 52%).

В ноябре 2020 года, когда в Украине был осенний пик заболеваемости, бесплатные прививки поддерживали 55%.

Между тем, количество готовых купить вакцину несколько возросло.

Ниже – ответы на вопрос: "Готовы ли вы лично сделать прививку от коронавируса, если..."

График: Группа Рейтинг

Противников вакцинации относительно больше среди людей среднего возраста (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

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Если в ноябре 31% опрошенных "очень переживал", что заболеет ковидом, то к середине января таких осталось уже 12%. Процент тех, кто "скорее переживает", остался на прежнем уровне – 27-28%.

Также резко сократилось число украинцев, которые "очень переживают", что заболеет кто-то в семье или близкий – с 67% в ноябре до 46% два месяца спустя. При этом с 20% до 32% выросло число тех, кто из-за этого "скорее переживает."

График: Группа Рейтинг

Опрос среди 1600 украинцев от 18 лет и старше с помощью автоматизированного телефонного интервью проведен 14-16 января 2021 года. Погрешность заявлена не выше 2,4%.

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Евгений Пилипенко
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