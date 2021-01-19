Евросоюз разрабатывает схему передачи излишков вакцины бедным странам, независимо от COVAX

Европейский союз хочет создать механизм, который позволил бы делиться излишками вакцины против COVID-19 с более бедными соседними странами и Африкой. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению ЕС Стелла Кириакидес, передает Reuters.

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Как отмечается, Евросоюз с населением 450 миллионов человек уже договорился с шестью производителями о получении почти 2,3 миллиарда доз вакцин и кандидатов против COVID-19.

"Мы работаем со странами-членами, чтобы предложить европейский механизм для обмена вакцинами за пределами наших границ", – сказала Кириакидес.

Она подчеркнула, что этот механизм позволит доставить вакцины в более бедные страны до того, как COVAX будет полностью введен в действие

COVAX – глобальная схема, созданная прошлым летом под руководством Всемирной организации здравоохранения для обеспечения справедливого распространения вакцины против COVID-19 по всему миру. В декабре COVAX объявила о сделках почти на два миллиарда доз, но большая их часть была обещана производителями в рамках "необязательных соглашений", поскольку у COVAX не хватает денег, чтобы забронировать вакцины.

"Компании не дадут вам вакцину, если вы не заплатите заранее", – сказал один из высокопоставленных участников переговоров по вакцинам из ЕС на условиях анонимности, отметив, что инициатива ЕС стала результатом того, что COVAX не оправдал ожиданий.

Кириакидес сказала, что схема передачи вакцин от ЕС должна отдавать приоритет работникам здравоохранения и наиболее уязвимым людям на Западных Балканах, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в наиболее бедных странах Африки к югу от Сахары.

Однако неясно, будет ли ЕС передавать бесплатно или продавать избыточные вакцины и когда это произойдет.

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Наталия Медведева

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