ВОЗ: Мир оказался на грани катастрофического морального провала

Мир оказался на грани катастрофического морального провала из-за неравномерного распределения вакцин против COVID-19. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрисус, передает BBC.

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По мнению Тедроса, будет несправедливо, если молодые, здоровые граждане богатых государств получат вакцину раньше уязвимых людей из бедных странах.

Он сказал, что более 39 миллионов доз вакцины было введено в 49-ти богатых странах, тогда как в одной бедной – всего 25 доз.

"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала – и цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию самых бедных в мире стран", – заявил Тедрос.

Глава ВОЗ подчеркнул, что подход "я прежде всего" обречен на провал, потому что это поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов.

"В конечном итоге такие действия только продлят пандемию, ограничения, необходимые для ее сдерживания, а также человеческие и экономические страдания", – добавил он.

Тедрос призвал к полноценному участию в глобальной схеме обмена вакцинами Covax, реализация которой должна начаться в феврале.

На данный момент к инициативе Covax присоединились более 180 стран. Цель инициативы – объединить страны в один блок, чтобы у них было больше возможностей вести переговоры с фармацевтическими компаниями. Для 92 стран с низким или средним уровнем дохода вакцины будут оплачены из фонда, спонсируемого донорами.

16 января ВОЗ рекомендовала странам не требовать доказательств вакцинации от прибывающих путешественников.

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Наталия Медведева

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