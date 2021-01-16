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В ЕС считают, что паспорта вакцинации – медицинская необходимость. ВОЗ пока против идеи

16.01.2021, 07:31
В ЕС считают, что паспорта вакцинации – медицинская необходимость. ВОЗ пока против идеи - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Gian Ehrenzeller/ЕРА)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала идею о выдаче сертификатов о вакцинации в странах Европейского Союза. Об этом пишет lusa.pt.

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По ее словам, наличие сертификата, подтверждающего вакцинацию, является "медицинским требованием". 

"У нас (в Евросоюзе – ред.) должно быть медицинское требование, доказывающее, что люди вакцинированы", – сказала фон дер Ляйен.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса еще неизвестно до конца, а их доступность в настоящее время слишком ограничена, говорится в пресс-релизе ВОЗ. В организации рекомендовали странам не требовать доказательств вакцинации от прибывающих путешественников.

  • В декабре посол Украины в ЕС Точицкий сказал, что справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в ЕС из "третьих стран", в частности, Украины.
  • В конце декабря сообщалось, что в Венгрии разработали электронный COVID-паспорт, в котором будут данные о прививках и тестах.
  • 14 января сообщалось, что в Польше хотят ввести "паспорта вакцинации", владельцы которых будут получать "дополнительные права". При этом в ВОЗ пока заявили, что вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников пока находится на рассмотрении.

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Станислав Стороженко
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