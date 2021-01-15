Степанов: Украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и граждане Евросоюза

В феврале в Украине должна начаться массовая вакцинация против коронавируса, и украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и граждане Европейского Союза. Об этом в эфире канала Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Один из участников ток-шоу отметил, что в Европе "уже вводятся" COVID-паспорта, приложения для отслеживания вакцинированных. Он выразил опасения, что украинцы будут находиться в изоляции в связи с отсутствием вакцины сейчас в стране.

Степанов в ответ сказал, что ожидает начала массовой вакцинации в Украине "в феврале, который наступит уже через две недели".

"И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, точно так же их будут получать и граждане Украины", – добавил глава Минздрава.

В декабре посол Украины в ЕС Точицкий сказал, что справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в ЕС из "третьих стран", в частности, Украины.

В конце декабря сообщалось, что в Венгрии разработали электронный COVID-паспорт, в котором будут данные о прививках и тестах.

Вчера сообщалось, что в Польше хотят ввести "паспорта вакцинации", владельцы которых будут получать "дополнительные права". При этом в ВОЗ пока заявили, что вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников пока находится на рассмотрении.

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Марк Сировой

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