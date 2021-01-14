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Привитые получат дополнительные права. В Польше планируют выдавать "паспорта вакцинации"

14.01.2021, 12:56
Привитые получат дополнительные права. В Польше планируют выдавать
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Польше хотят ввести "паспорта вакцинации": все поляки, которые вакцинируются от коронавируса, получат специальное подтверждение в виде QR-кода – предполагается, что после этого они получат дополнительные права. Об этом заявила замглавы Минздрава Анна Голавская, передает Polskie Radio 24.

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По ее словам, "паспорт вакцинированного человека" будут выдавать после введения второй дозы вакцины – QR-код можно будет распечатать в пункте вакцинации или скачать из интернет-аккаунта/приложения.

"Код будет так называемым паспортом человека, который подтвердит, что человек был вакцинирован и может пользоваться правами вакцинированных людей", – отметила Голавская.

В это же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников пока находится на рассмотрении.

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Дарья Мостовая
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