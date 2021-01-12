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Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится в 2021 году, несмотря на вакцинацию – ВОЗ

12.01.2021, 07:40
Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится в 2021 году, несмотря на вакцинацию – ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Человечество не успеет выработать коллективный иммунитет в текущем году даже при том, что во многих странах уже начался процесс вакцинации. Об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

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"Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимые группы населения, мы не сможем достичь какого-либо уровня коллективного или популяционного иммунитета в 2021 году", – отметила Сваминатан.

Она подчеркнула, что даже если коллективный иммунитет появится в каких-то отдельных странах, это не защитит людей во всем мире, поэтому "социальные меры" по-прежнему играют важную роль в борьбе с пандемией COVID-19.

При этом, в разработке вакцин был достигнут "невероятный прогресс": еще год назад никто не мог даже предполагать, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса – со временем их получат все страны, заявила представитель ВОЗ.

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Дарья Мостовая
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вакцина ВОЗ коронавирус COVID-19 коллективный иммунитет

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