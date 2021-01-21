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Pfizer-BioNTech согласны дать свою вакцину от COVID-19 бедным странам через ВОЗ – Reuters

21.01.2021, 22:21
Pfizer-BioNTech согласны дать свою вакцину от COVID-19 бедным странам через ВОЗ – Reuters - Фото
Вакцина BNT162b2 от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Компании Pfizer и BioNTech согласились участвовать со своим препаратом против коронавируса в схеме доступа к вакцине бедными странами (COVAX), возглавляемой Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

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По их информации, официально о сделке объявят 22 января.

Подробности о размере сделки или цене за дозу, которую COVAX будет платить, пока точно не известны.

По данным источников, вакцин выделят относительно немного, в основном они будут предназначаться медицинским работникам в странах, которые обслуживает COVAX.

Распространение вакцины в странах с низким и средним уровнем доходов по схеме COVAX должно начаться в феврале.

В ВОЗ надеются в этом году доставить более 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 по всему миру – в 92 наиболее бедные страны, которых хватит примерно на 27% их населения.

BioNTech и Pfizer заявили в январе, что намерены поставить в этом году 2 млрд доз вакцины по сравнению с предыдущей целью в 1,3 млрд.

Читайте также: Евросоюз разрабатывает схему передачи излишков вакцины бедным странам, независимо от COVAX

Наталия Медведева
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