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На 60%. AstraZeneca сократит поставки вакцин в ЕС – Reuters

23.01.2021, 13:47
На 60%. AstraZeneca сократит поставки вакцин в ЕС – Reuters - Фото
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Фрамкомпания AstraZeneca сократит поставки вакцины против коронавируса в Европейский Союз в первом квартале. Сокращение будет достигать 60%, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник.

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По данным Reuters, ожидалось, что компания поставит около 80 млн доз вакцины до конца марта, однако поставка сократится до 31 млн доз.

В компании сокращение поставок объясняют производственными проблемами на заводе вакцин в Бельгии, сообщил Reuters участвовавший в переговорах представитель ЕС.

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По данным агентства, AstraZeneca согласилась поставить 80 млн доз во втором квартале, однако не смогла предоставить обновленные планы поставок на период с апреля по июнь.

Правительства ЕС уже выразили глубокое недовольство ситуацией, заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес после появления информации о сокращении поставок.

СПРАВКА. ЕС заключил с AstraZeneca контракт на 300 млн доз вакцины с возможностью расширения до 400 млн. 29 января регулятор ЕС примет решение об утверждении вакцины компании. Она уже разрешена для экстренного использования в Великобритании.
  • 15 января сообщалось, что компании Pfizer и BioNtech временно сократят поставки вакцин в Европу. Производители объяснили это модернизацией производства, которая хоть и приведет к сокращению поставок в начале февраля, но позволить ускорить их в конце месяца и в марте. 
  • 21 января в Индии произошел пожар на территории Serum Institute of India – крупнейшего в мире производителя вакцин против коронавируса от AstraZeneca. В Институте заверили, что инцидент не повлияет на производство вакцины.

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Марк Сировой
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