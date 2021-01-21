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21.01.2021, 18:17

У крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фото

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У крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фото
У крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фото
У крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фотоУ крупнейшего производителя вакцины AstraZeneca случился пожар, погибли пять человек: фото

Пять человек погибли в результате пожара в западной Индии на территории Serum Institute of India (SII, Института сывороток) – крупнейшего в мире производителя вакцин против коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

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В Институте заявили, что произошедшее не повлияет на производство вакцины AstraZeneca.

Пожар возник в одном из многоэтажных зданий огромного комплекса штаб-квартиры SII в городе Пуна в штате Махараштра.

По словам мэра Пуны Мурлидхара Мохола, пять человек погибли, а четверых удалось эвакуировать.

Правительство штата Махараштра заявило, что пожар мог быть вызван неисправностью электросети во время строительных работ.

SII лицензировала вакцину, разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca, а также планировала с апреля начать выпускать до 50 миллионов доз в месяц вакцины-кандидата, разработанной Novavax Inc.

Как отмечается, от SII, поставляющего вакцину AstraZeneca под торговой маркой Covishield, зависят многие страны с низким и средним уровнем дохода, от Бангладеш до Бразилии.

"Я хотел бы заверить все правительства и общественность, что потерь в объеме производства Covishield не будет, поскольку на случай таких непредвиденных обстоятельств я оставил в резерве нескольких производственных зданий", – сказал генеральный директор SII Адар Пунавалла.

По словам Пунаваллы, в результате пожара повреждено оборудование на миллионы долларов, а компания лишится $137 млн дохода.

SII производит около 50 миллионов доз вакцины AstraZeneca в месяц на других объектах комплекса, и в ближайшее время планирует увеличить это количество до 100 миллионов доз.

Вакцина AstraZeneca уже используется в Индии и была отправлена ​​в Бангладеш, Непал, Мальдивы и Бутан.

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Теги: Индия, пожар, AstraZeneca, коронавирус, вакцина
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