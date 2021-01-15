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Pfizer уведомил о временном сокращении поставок вакцин в Европу – Минздрав Норвегии

15.01.2021, 14:57
Pfizer уведомил о временном сокращении поставок вакцин в Европу – Минздрав Норвегии - Фото
Pfizer (фото - ЕРА)

Фармкомпания Pfizer уведомила о временном сокращении поставок вакцин против коронавируса в Европу. Об этом говорится в заявлении на сайте Института общественного здоровья Минздрава Норвегии

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В Институте заявили, что сегодня утром получили уведомление о сокращении поставок со следующей недели. Там отметили, что ожидали получить на следующей неделе 43 875 доз вакцины, однако теперь рассчитывают на 36 075.

В Институте заверяют, что владеют запасом вакцин, который позволит компенсировать сокращение поставок в течение нескольких недель при необходимости.

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В заявлении также отмечается, что сокращение поставок коснется всех европейских стран, и пока неясно, как долго оно продлится.

В фармкомпании временное сокращение объясняют модернизацией производства, добавили в Институте. После модернизации производственная мощность Pfizer должна повыситься с 1,3 до 2 млрд доз вакцины в год.

Сама компания Pfizer и ее партнер по разработке BioNTech пока не делали заявлений о сокращении поставок.

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Марк Сировой
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