Pfizer уведомил о временном сокращении поставок вакцин в Европу – Минздрав Норвегии

Фармкомпания Pfizer уведомила о временном сокращении поставок вакцин против коронавируса в Европу. Об этом говорится в заявлении на сайте Института общественного здоровья Минздрава Норвегии

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В Институте заявили, что сегодня утром получили уведомление о сокращении поставок со следующей недели. Там отметили, что ожидали получить на следующей неделе 43 875 доз вакцины, однако теперь рассчитывают на 36 075.

В Институте заверяют, что владеют запасом вакцин, который позволит компенсировать сокращение поставок в течение нескольких недель при необходимости.

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В заявлении также отмечается, что сокращение поставок коснется всех европейских стран, и пока неясно, как долго оно продлится.

В фармкомпании временное сокращение объясняют модернизацией производства, добавили в Институте. После модернизации производственная мощность Pfizer должна повыситься с 1,3 до 2 млрд доз вакцины в год.

Сама компания Pfizer и ее партнер по разработке BioNTech пока не делали заявлений о сокращении поставок.

Вчера главсанврач Ляшко заявил, что Украина получит мРНК вакцину для 50 000 человек уже в феврале. По его словам, вероятно, это будет препарат от Pfizer.

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Марк Сировой

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