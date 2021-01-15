В Евросоюзе возмущены сокращением поставок вакцины Pfizer

Несколько стран ЕС получают значительно меньше доз вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech, чем ожидалось, из-за того, что компания замедлила поставки. Это возмутило европейцев, сообщает BBC.

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Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония назвали ситуацию неприемлемой и призвали ЕС оказать давление на Pfizer/BioNTech.

В Pfizer уверяют, что сокращение поставок – временная проблема.

В заявлении 15 января производитель вакцины сообщил, что на снижение поставок повлияла модернизация предприятий, призванная увеличить производительность.

По информации Pfizer, это повлияет на поставки в конце января – начале февраля, но обеспечит значительное увеличение доз в конце февраля и марте.

Министерство здравоохранения Германии назвало заявление Pfizer неожиданным и вызывающим сожаление.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, исполнительный директор Pfizer заверил ее, что все заказы, одобренные для поставки в первом квартале года, будут выполнены.

Около трети из 27 правительств ЕС сообщили на встрече на этой неделе, что у них недостаточно вакцины.

Помимо Pfizer-BioNTech, Европейская комиссия договорилась с пятью другими фармацевтическими компаниями о закупке сотен миллионов вакцин после того, как они пройдут клинические испытания: AstraZeneca – 400 млн доз, Sanofi-GSK – 300 млн, Johnson&Johnson – 400 млн, CureVac – 405 млн, Moderna – 160 млн.

Кроме того, Еврокомиссия завершила первоначальные переговоры с компанией Novavax на получение до 200 млн доз.

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Наталия Медведева

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