В Евросоюзе возмущены сокращением поставок вакцины Pfizer
Несколько стран ЕС получают значительно меньше доз вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech, чем ожидалось, из-за того, что компания замедлила поставки. Это возмутило европейцев, сообщает BBC.
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Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония назвали ситуацию неприемлемой и призвали ЕС оказать давление на Pfizer/BioNTech.
В Pfizer уверяют, что сокращение поставок – временная проблема.
В заявлении 15 января производитель вакцины сообщил, что на снижение поставок повлияла модернизация предприятий, призванная увеличить производительность.
По информации Pfizer, это повлияет на поставки в конце января – начале февраля, но обеспечит значительное увеличение доз в конце февраля и марте.
Министерство здравоохранения Германии назвало заявление Pfizer неожиданным и вызывающим сожаление.
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, исполнительный директор Pfizer заверил ее, что все заказы, одобренные для поставки в первом квартале года, будут выполнены.
Около трети из 27 правительств ЕС сообщили на встрече на этой неделе, что у них недостаточно вакцины.
Помимо Pfizer-BioNTech, Европейская комиссия договорилась с пятью другими фармацевтическими компаниями о закупке сотен миллионов вакцин после того, как они пройдут клинические испытания: AstraZeneca – 400 млн доз, Sanofi-GSK – 300 млн, Johnson&Johnson – 400 млн, CureVac – 405 млн, Moderna – 160 млн.
Кроме того, Еврокомиссия завершила первоначальные переговоры с компанией Novavax на получение до 200 млн доз.
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