Куба испытывает антиковидную вакцину "Абдала". Даже три вакцины

Куба перешла к фазе II клинических испытаний своей антиковидной вакцины-кандидата CIGB 66 (Abdala), которую разработал Центр генной инженерии и биотехнологии при Институте им. Финлая. Об этом сообщила пресс-служба центра.

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Название препарата происходит из стихотворения поэта XIX века Хосе Марти.

Abdala состоит из эмульсии с множеством копий RBD (рецептор-связывающий домен) – это часть S-белка коронавируса, при помощи которой патоген непосредственно цепляется к рецепторам на клетках человека. Иммунный ответ кубинцы усиливают традиционным адьювантом на основе гидроксида алюминия.

Схема вакцинации этим препаратом – три дозы внутримышечно.

Фазу I начали 7 декабря на 132 участниках испытаний в возрасте от 19 до 54 лет. Местный регулятор пишет о "небольшом количестве побочных реакций" (сообщалось только о легкой боли в области укола), "адекватном профиле безопасности" и "положительном иммунном ответе".

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На фазе II будет около 760 добровольцев от 19 до 80 лет из рабочих и студенческих центров муниципалитета Сантьяго-де-Куба, как здоровых, так и с различными патологиями. Этот период испытаний должен завершиться к 15 марта.

Будут оценены две дозировки – 25 и 50 мкг, а также два графика иммунизации: короткий (0-14-28 день) и длинный график (0-28-56). Из них выберут что-то одно перед началом фазы III, если к таковой перейдут.

Таким образом, на второй этап испытаний на Кубе перешли уже три вакцины-кандидата: Abadala, Soberana 01 и Soberana 02. Еще одна, субъединичная интраназальная Mambisa (CIGB 669), пока на фазе I.

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Евгений Пилипенко

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