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Какие побочки от вакцин Pfizer-BNT и Moderna. Появились данные после 22 млн введенных доз

29.01.2021, 10:12
Какие побочки от вакцин Pfizer-BNT и Moderna. Появились данные после 22 млн введенных доз - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

После введения почти 22 млн доз антиковидных вакцин Moderna и Pfizer-BNT выводы об их безопасности "обнадеживают" и соответствуют тем, что наблюдались в ходе клинических испытаний. Об этом говорится в отчете спецгруппы Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которая занимается вакцинами против коронавируса и их безопасностью.

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Доклад основан на анализе данных после введения >12 млн доз Pfizer-BNT и почти 10 млн доз Moderna.

Зафиксирован 71 случай анафилаксии: 50 от препарата Pfizer-BNT (частота – примерно 5 случаев на 1 млн доз) и 21 – от Moderna (2,8 на 1 млн доз). Во всех случаях тяжелые аллергические реакции закончились благополучно, пациенты выздоровели. Посмотреть среднее время от укола до появления симптомов.

Таблица: CDC (нажмите, чтобы увеличить)

"Анафилаксия наблюдалась после вакцинации мРНК-вакцинами, хотя и редко", – подчеркивают авторы отчета.

СПРАВКА. Анафилаксия – опасная для жизни аллергическая реакция, которую вызывает повышенная чувствительность организма к повторному поступления чужеродных веществ (в основном белковой природы), которые действуют как антигены. Развивается обычно в первые минуты (реже – часы). Часто возникает вследствие укусов или ужаливания насекомых, при аллергии на пищевые продукты и лекарственные препараты, редко – после вакцинации. Обычно ее можно распознать по таким проявлениям: зуд, сыпь, отек слизистой оболочки гортани и резкое снижение кровяного давления. Купируется инъекцией адреналина.

Частота наиболее типичных "нежелательных явлений" (реактогенность препарата) после вакцинации, которые быстро проходят, представлена в следующей таблице:

Таблица: CDC (нажмите, чтобы увеличить)

Как видно, частота после второй дозы ожидаемо выше, а для "серьезных НЯ" (сильная лихорадка, ломота, сильная слабость и прочее) она составляет примерно 45 случаев на 1 млн доз.

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Сравнение числа случаев тяжелых заболеваний у вакцинированных этими вакцинами с числом среди невакцинированных:

Таблица: CDC (нажмите, чтобы увеличить)

По таблице видно, что связь болезни и того, что ее могла вызвать вакцинация, не установлена. Аналитики также пишут, что нет данных и о связи поствакцинальных смертей пожилых с тем, что накануне их вакцинировали.

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Евгений Пилипенко
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