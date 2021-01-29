Американская биотех-компания Novavax показала первые результаты фазы III клинических испытаний своей вакцины-кандидата против COVID-19. По данным разработчиков препарата NVX-CoV2373, его эффективность в предотвращении симптоматического течения болезни в британском исследовании – 89,3%.

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Это первая вакцина с доказанной "на людях" эффективностью против британского (85,6%) и более опасного в плане ускользания от иммунитета южноафриканского (49,4%) вариантов коронавируса. Пока есть только пресс-релиз компании, а не публикация в рецензируемом издании.

В Британии в фазе III приняли участие более 15 000 не болевших до того ковидом участников от 18 до 84 лет (27% были >65 лет). За первичную конечную точку брали подтвержденные ПЦР симптомы (легкие, средние или тяжелые) у тех, у кого прошла минимум неделя после второй внутримышечной дозы.

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Первые результаты огласили, когда накопилось 62 случая болезни: из них 56 были в группе плацебо и 6 – среди привитых. Среди этих 62 случаев 61 был легким или умеренным, а один – тяжелым (в группе плацебо).

СПРАВКА. NVX-CoV2373 – созданная с применением генной инженерии вакцина, состоящая из стабильного префузионного (имеющего пространственную конфигурацию до соединения с рецептором на мембране клетки человека) S-белка коронавируса, выращенного на культурах клеток насекомых. Смешивается для усиления иммунного ответа с сапониновым адъювантом Matrix M™. Такая вакцина не может ни "заразить" организм, ни размножаться в клетках. Она стабильна при температуре 2—8°C, будет поставляться в готовой для инъекции форме раствора.

При этом против оригинального варианта SARS-CoV-2, который в Британии постепенно вытесняется местным, вакцина была эффективна на 95,6%. "Британец" обнаружили в >50% симптоматических случаев.

В южноафриканском исследовании (фаза IIb, 4400 участника) участвовали добровольцы с ВИЧ. Среди ВИЧ-отрицательных эффективность вакцины составила 60%, а с включением результатов 240 ВИЧ-положительных, общая протективность упала до 49,4%. Было 29 случаев ковида в группе плацебо и 15 – среди привитых (один тяжелый случай в группе плацебо, все остальные – легкие/средние). Около 93% случаев COVID-19 из этой ветки исследования – из-за нового ЮАР-мутанта.

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Важно отметить, что в ЮАР-исследовании примерно треть пациентов с симптомами переболели ковидом еще и до вакцинации. Это, полагают медики, значит, что иммунитет против оригинального варианта коронавируса не может полностью защитить от реинфекции новым, но вакцинация NVX-CoV2373 обеспечила определенную защиту от него.

Novavax планирует немедленно начать разработку вакцины, специально нацеленной на ЮАР-вариант вируса. Такой препарат могут колоть либо как закрепляющую дозу, либо как комбинированную (бивалентную) вакцину. Его клинические испытания запланированы на второй квартал года.

Евгений Пилипенко

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